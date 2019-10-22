Страсть россиян к шоу об Украине объяснили

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Телеведущий Шейнин объяснил, почему россияне хотят смотреть шоу об Украине. ВИДЕО 

Ura.Ru 37 минут назад
Россиянам очень интересны телешоу, в которых обсуждается политическая жизнь Украины и события, происходящие в этой стране. Такое мнение в интервью журналисту Андрею Норкину высказал ведущий «Первого канала» Артем Шейнин.
«Существует мода: вы достали обсуждать Украину… Мой опыт показывает, не раз, не два и не пять были ситуации, когда мы, делая что-то про медицину, образование и т. д., а, условно, вы на НТВ делаете в это время Украину. Это называется контрпрограммирование. И оно показывает, что в тот момент, когда у вас начинается Украина, а у нас самая что социалка, переключают люди куда? Почему-то на Украину. И в этом для меня нет ничего удивительного и обидного», — отметил телеведущий в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По мнению Шейнина, раньше многие россияне верили, что после Евромайдана Украине удастся построить успешное государство, и теперь гражданам нравится наблюдать за трудностями и ошибками соседей. Ведущий «Первого канала» уверен, что подавляющее большинство жителей России больше не считает, что Украина может стать «образцом» для нашей страны.
«Поэтому когда мы обсуждаем Украину, мы обсуждаем не Украину как отдельную страну, а некую реальность, которая для нас не чужая. И мы обсуждаем реальную войну, которая не закончилась», — заключил Шейнин.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Валдаского форума публично заявил о том, что российские журналисты неправильно поступают, когда выставляют Украину в невыгодном свете в эфире федеральных телеканалов. Ведущая шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева в ответ парировала, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением этой страны. С ней согласился ее супруг и соведущий Евгений Попов, заявивший, что без обсуждения политической жизни Украины на российском ТВ не обойтись.
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Комментарии54
Общество , Видео , Андрей Норкин , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Артем Шейнин , Владимир Путин , НТВ
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