Страсть россиян к шоу об Украине объяснили

Телеведущий Шейнин объяснил, почему россияне хотят смотреть шоу об Украине. ВИДЕО

«Существует мода: вы достали обсуждать Украину… Мой опыт показывает, не раз, не два и не пять были ситуации, когда мы, делая что-то про медицину, образование и т. д., а, условно, вы на НТВ делаете в это время Украину. Это называется контрпрограммирование. И оно показывает, что в тот момент, когда у вас начинается Украина, а у нас самая что социалка, переключают люди куда? Почему-то на Украину. И в этом для меня нет ничего удивительного и обидного», — отметил телеведущий в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По мнению Шейнина, раньше многие россияне верили, что после Евромайдана Украине удастся построить успешное государство, и теперь гражданам нравится наблюдать за трудностями и ошибками соседей. Ведущий «Первого канала» уверен, что подавляющее большинство жителей России больше не считает, что Украина может стать «образцом» для нашей страны.

«Поэтому когда мы обсуждаем Украину, мы обсуждаем не Украину как отдельную страну, а некую реальность, которая для нас не чужая. И мы обсуждаем реальную войну, которая не закончилась», — заключил Шейнин.