Страсть россиян к шоу об Украине объяснили 

Россияне любят смотреть шоу на тему Украины, потому что сравнивают жизнь в этой стране с Россией. Такое мнение высказал ведущий Первого канала Артем Шейнин в интервью коллеге с телеканала НТВ Андрею Норкину.
По словам Шейнина, после Евромайдана многие россияне верили, что Украине удастся построить успешное государство. Сейчас они наблюдают за ошибками и трудностями соседей, сравнивают их жизнь с Россией.
«Поэтому, когда мы обсуждаем Украину, мы обсуждаем не Украину как отдельную страну, а некую реальность, которая для нас не чужая. И мы обсуждаем реальную войну, которая не закончилась», — приводит слова Шейнина Ura.ru.
Телеведущий отказался доверять мнению о том, что зрителям надоели передачи, в которых обсуждается Украина. По его словам, если на одном канале идет программа на социальные темы, а на другом — шоу об Украине, зритель переключится на Украину.
Ранее о телевизионных шоу на украинскую тематику высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что считает неправильным, что российские СМИ выставляют Украину «в невыгодном свете».