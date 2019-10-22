Страсть россиян к шоу об Украине объяснили

По словам Шейнина, после Евромайдана многие россияне верили, что Украине удастся построить успешное государство. Сейчас они наблюдают за ошибками и трудностями соседей, сравнивают их жизнь с Россией.

«Поэтому, когда мы обсуждаем Украину, мы обсуждаем не Украину как отдельную страну, а некую реальность, которая для нас не чужая. И мы обсуждаем реальную войну, которая не закончилась», — приводит слова Шейнина Ura.ru.

Телеведущий отказался доверять мнению о том, что зрителям надоели передачи, в которых обсуждается Украина. По его словам, если на одном канале идет программа на социальные темы, а на другом — шоу об Украине, зритель переключится на Украину.