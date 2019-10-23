Московский «клон» Зеленского: Я мог бы его заменять

Московский двойник Владимира Зеленского , которого случайно увидели в столичном метро, оказался приезжим из Узбекистана . Умид Усабаев живёт в Москве и очень мечтает попасть в большое кино. Он признался, что помимо внешности, у него есть много других общих черт с украинским лидером.

Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вёл свадьбу в Узбекистане, — заявила новоиспечённая звезда.

По признанию Умида, он готов попробовать свои силы в шоу-бизнесе, в частности сыграть роль в кино или принять участите в Comedy Club. Единственным условием является отказ сниматься в сценах, «где надо свинью кушать», передаёт vesti.ru.

Ранее российских пользователей соцсетей насмешило фото мужчины, сидящего в поезде московского метро. По словам очевидцев, он был удивительно похож на президента Украины Владимира Зеленского. Кто-то пошутил, что он обязательно выйдет на станции метро «Киевская», а кто-то предположил, что «Зеленский» едет с «Мосфильма» после пресс-конференции, писал News.ru.