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Московский «клон» Зеленского: Я мог бы его заменять 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Московский «клон» Зеленского: я мог бы его заменять
Фото: facebook
Московский двойник Владимира Зеленского, которого случайно увидели в столичном метро, оказался приезжим из Узбекистана. Умид Усабаев живёт в Москве и очень мечтает попасть в большое кино. Он признался, что помимо внешности, у него есть много других общих черт с украинским лидером.
Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вёл свадьбу в Узбекистане, — заявила новоиспечённая звезда.
По признанию Умида, он готов попробовать свои силы в шоу-бизнесе, в частности сыграть роль в кино или принять участите в Comedy Club. Единственным условием является отказ сниматься в сценах, «где надо свинью кушать», передаёт vesti.ru.
Ранее российских пользователей соцсетей насмешило фото мужчины, сидящего в поезде московского метро. По словам очевидцев, он был удивительно похож на президента Украины Владимира Зеленского. Кто-то пошутил, что он обязательно выйдет на станции метро «Киевская», а кто-то предположил, что «Зеленский» едет с «Мосфильма» после пресс-конференции, писал News.ru.
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Общество , Comedy Club , Том Круз , Владимир Зеленский , Вести.Ру , Москва , Узбекистан
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