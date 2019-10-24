Как неизвестная болезнь подкосила россиян

Россиян выкашивает неизвестная болезнь

Россиян «выкашивает» «неизвестная» болезнь — гаффская. Об этом пишет «Газета.ru»

Гаффская болезнь — токсикоз, причина ее возникновения — употребление в пищу зараженной рыбы, симптомы — признаки пищевого отравления, судороги, отказ почек и печени, смертность — 1-2%. Гаффская болезнь не передается от человека к человеку.

На днях, как сообщал «Рамблер», управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило о ряде случаев заболевания гаффской болезнью в деревне Ачиры. Сегодня в областном департаменте здравоохранения рассказали о клиническом подтверждении этого диагноза у восьми жителей деревни. Состояние четверых больных — удовлетворительное, двоих — средней тяжести, двоих — тяжелое.

В депздраве назвали предварительной причиной заболевания гаффской болезнью в Ачирах употребление самостоятельно выловленной из Андреевского озера рыбы. В департаменте подчеркнули, что жители деревни знали о рисках рыбной ловли в этом водоеме — их об этом уведомили.

Вчера тюменский Роспотребнадзор сообщил о проведении расследования произошедшего в Ачирах — отборе проб рыбы и воды и доставке их на анализ, в том числе проведение биологических проб на мышах. В сообщении упоминается, что заболевшие ели карасей.