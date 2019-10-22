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Неделя Российского Интернета 2019: время действовать 

Партнерский материал 1 час назад
Неделя Российского Интернета 2019: время действовать
Фото: RIW
12-13 декабря 2019 года в Москве, на площадке Центра Международной Торговли в 13-й раз пройдет Неделя Российского Интернета (RIW) 2019 — крупнейшее событие российского интернет-бизнеса, ежегодно собирающее тысячи участников — riw.moscow.
RIW для бизнеса
В 2019 году Неделя Российского Интернета пройдет под эгидой — цифровые технологии должны улучшать качество жизни каждого гражданина, а также дать серьезный импульс для развития микробизнеса / малого и среднего бизнеса в стране.
Центр Международной торговли, как показал опыт проведения форума «Интернет Экономика» в 2015 году, позволит не только полностью обновить формат мероприятия, но и предоставит новые возможности для бизнес-партнеров проекта, для экспонентов, профессиональных участников RIW.
RIW для личного развития
Неделя Российского Интернета — это масштабный форум, программа которого в этом году полностью состоит из тематических блок-конференций — таким образом, участники смогут быстро ориентироваться на площадке, выбирая те темы, и тех спикеров, которые действительно им интересны
Программа форума в этом году будет поделена на образовательную и деловую части, включающие в себя блок-конференции, мастер-классы и круглые столы, что позволит детально обсудить различные аспекты цифровой экономики, Sharing Economy, Digital transformation, GDPR, Интернет вещей, Цифровую безопасность, Биометрию и технологии в целом.
RIW: государство для диалога
Одной из основных направлений Недели Российского Интернета 2019 станет взаимодействие между государством и бизнесом. RIW — это площадка для нетворкинга и диалога. Организаторы заявляют, что в этом году участники смогут задать представителям государства важные для бизнеса вопросы и получить ответы.
Традиционно в Неделе Российского Интернета принимают участие ключевые лица государства, в разные годы на RIW выступали: Сергей Кириенко, Вячеслав Володин, Алексей Волин, Леонид Левин, Анна Кузнецова, Александр Жаров, Константин Носков и другие.
RIW: технологии B2B 
В рамках RIW традиционно работает масштабная выставка Internet EXPO, где компании не только рассказывают о себе и своих услугах, продуктах, но и проводят масштабные презентации.
Организаторы RIW уверены, что цифровые технологии должны быть интегрированы не только в бизнес-структуры, но и в жизнь каждого россиянина. Программа, партнеры, экспоненты подобраны таким образом, чтобы продемонстрировать важность цифровых технологий для каждого россиянина.
Изучить программу, партнеров, экспонентов, а также зарегистрироваться можно на сайте https://riw.moscow
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Комментарии
Общество , Леонид Левин , Алексей Волин , Александр Жаров , Анна Кузнецова , Сергей Кириенко , Вячеслав Володин , Константин Носков , ЦМТ Москвы , Москва
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