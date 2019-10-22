Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Леонид Ярмольник оценил назначение бывшего игрока КВН в СНБО 

Газета.Ru
«Какой президент — такая и команда»
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник высказался по поводу назначения украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Ярмольник рассказал, что помнит Сивохо по игре в КВН в составе команды Донецкого политехнического института.
При этом телеведущий уточнил, что они не являются друзьями.
"Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится", — сказал о назначении Сивохо Ярмольник.
При этом он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского должна быть своя команда.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Газета.Ru: последние новости
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса В Сети осудили мурманскую чиновницу за фото с банками икры В Сети осудили мурманскую чиновницу за фото с банками икры Методичку для жертв домашнего насилия хотят создать в России Методичку для жертв домашнего насилия хотят создать в России
Общество , В мире , Леонид Ярмольник , Владимир Зеленский , Сергей Сивохо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Горбачев озвучил победителей в холодной войне101
Россия напомнила НАТО про Сталинград
Россия напомнила НАТО про Сталинград1
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга61
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском6
Премьера Украины обвинили в домогательствах
Премьера Украины обвинили в домогательствах17
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение