Леонид Ярмольник оценил назначение бывшего игрока КВН в СНБО

Телеведущий и актер Леонид Ярмольник высказался по поводу назначения украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Ярмольник рассказал, что помнит Сивохо по игре в КВН в составе команды Донецкого политехнического института.

При этом телеведущий уточнил, что они не являются друзьями.

"Какой президент — такая и команда. Может быть, что-нибудь и получится", — сказал о назначении Сивохо Ярмольник.