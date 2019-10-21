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Путин призвал к продвижению документального кино в России 

Парламентская газета 1 час назад
Путин призвал к развитию документального кино в России
Фото: KREMLIN.RU
Президент Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец призвал к продвижению российского документального кино, сообщается в понедельник на сайте Кремля.
Глава государства в ходе беседы предложил обсудить проблемы документального кино.
«Если вы это не обсуждали, я вас прошу это сделать. Там есть еще ряд моментов, связанных с продвижением этого контента. Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы талантливые ленты продвигались и на экраны, и на телевидение», — сказал Путин.
После этого политик перечислил возмодные темы будущих фильмов: «достижения, какие-то проблемы, о которых тоже нужно ставить вопрос в документальном кино».
«Есть привлекательные вещи, связанные с экологией, с внутренним нашим туризмом, с искусством и так далее. Эта ниша, безусловно, имеется, она востребована, такой контент востребован. Надо им помочь просто», — заявил он.
На прошлой неделе Владимир Путин провел встречу с выпускниками ВГИКа. В ходе беседы выпускница 2015 года София Гилеева заявила, что в стране документальное кино «умирает», и попросила создать студию для молодых авторов, которая будет заниматься всеми циклами производства. В ответ глава государства отметил целесообразность проработки этого вопроса.
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Комментарии1
Общество , Ольга Голодец , Владимир Путин
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