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Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса 

РИА Новости 2 часа назад
Соловьев отреагировал на свой мировой рекорд
Фото: Стоп-кадр из Youtube
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свое попадание в Книгу рекордов Гиннеса за самое длительное пребывание в эфире в течение недели.
По словам журналиста, рекорд в 25 часов 53 минуты и 57 секунд установили во время трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Кто против?".
Телеведущий отметил, что, работая на съемках, не стремился стать рекордсменом.
"Это, если угодно, побочный продукт нашей активности", — заявил он "Вечерней Москве".
Соловьев добавил, что не планирует увеличивать количество эфирного времени, однако готов к такому шагу в случае необходимости.
"Как говорится, если родина прикажет, то почему бы и нет", — добавил он.
Ведущий пояснил, что формат работы его команды приближен к новостным стандартам. А это значит, что в случае появления важного информационного повода он всегда готов выйти в телеэфир.
Соловьев отметил, что он "приятно удивлен" попаданием в Книгу рекордов Гиннесса.
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Общество , Владимир Соловьев , Вечерняя Москва
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