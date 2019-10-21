Чиновница пошутила в Instagram и пожалела

Зампред мурманской ОП объяснила свою шутку с банками икры

"Это была неудачная шутка, о которой я теперь очень сожалею", — сказала Величко.

Она пояснила, что фотографию банок икры, выставленных в несколько рядов на полке в холодильнике, взяла в интернете и не предполагала, что ее шутка вызовет негативную реакцию и резонанс.

На фотографию банок красной икры и подпись к ней "Кризис? Не, не слышали" обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии.

Из-за этого Величко сфотографировалась у своего холодильника.