Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зампред мурманской ОП объяснила свою шутку с банками икры 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Чиновница пошутила в Instagram и пожалела
Фото: страница Юлии Величко в Instagram
Председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко, разместившая в Instagram резонансную фотографию с рядами банок красной икры, объяснила РИА Новости, что фото скачала из интернета, решив пошутить.
"Это была неудачная шутка, о которой я теперь очень сожалею", — сказала Величко.
Она пояснила, что фотографию банок икры, выставленных в несколько рядов на полке в холодильнике, взяла в интернете и не предполагала, что ее шутка вызовет негативную реакцию и резонанс.
На фотографию банок красной икры и подпись к ней "Кризис? Не, не слышали" обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии.
Из-за этого Величко сфотографировалась у своего холодильника.
"К сожалению, на предыдущем фото — не мой холодильник. А в моем икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное — тоже дары Севера, вкусные и полезные! Однако это не отменяет факта, что с икрой в Мурманской области — все в порядке. Так что все, кто уже купил билеты на переезд в наш регион, точно не разочаруются", — написала Величко.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ Врачи потеряли пациентку в томографе Врачи потеряли пациентку в томографе
Комментарии4
Общество , Юлия Величко , Общественная палата России , Единая Россия , РИА Новости , Мурманская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана1
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото109
Сын депутата Госдумы избил человека
Сын депутата Госдумы избил человека20
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Мать Заворотнюк заметили на кладбище4
На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент
На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент231
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
01:14
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
Происшествия Пожары
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
00:21
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
Происшествия
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Армия
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение