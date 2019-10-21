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Жириновский выступил за введение в России многоженства 

Москва24 + ещё 3 36 минут назад
Жириновский выступил за введение многоженства
Фото: ТАСС
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает за введение многоженства в России. Об этом он сообщил в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения".
Так депутат предлагает решить демографическую проблему в стране. Иначе, считает парламентарий, с этой задачей не справиться.
"Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения. Это нельзя отвергать, потому что мы никогда не решим демографическую проблему без многоженства", — цитирует его Агентство "Москва".
Жириновский также считает, что проблему рождаемости увеличение суммы материнского капитала не решит. "Все равно рожать не будут", — подчеркнул политик.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил за легализацию многоженства в России. Религиозный деятель подчеркнул, что многоженство — лучший вариант, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности".
Российское законодательство не предусматривает возможности заключения двух и более браков одновременно. В мае 2015 года за легализацию многоженства выступил руководитель администрации главы Чечни Магомед Даудов.
В РПЦ заявляют, что многоженство направлено на разрушение традиционной семьи.
До 1996 года в РФ за многоженство можно было получить тюремный срок. Уголовная ответственность была предусмотрена и за официальную регистрацию второго брака обманным путем, и за фактическое проживание с несколькими женщинами. А потом приняли новый Уголовный кодекс, из которого исчезли статьи за полигамные отношения.
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Комментарии
Общество , Ильдар Аляутдинов , Магомед Даудов , Владимир Жириновский , РПЦ , Госдума , ЛДПР , АГН "Москва"
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