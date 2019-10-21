Жириновский выступил за введение многоженства

Жириновский выступил за введение в России многоженства

Так депутат предлагает решить демографическую проблему в стране. Иначе, считает парламентарий, с этой задачей не справиться.

"Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения. Это нельзя отвергать, потому что мы никогда не решим демографическую проблему без многоженства", — цитирует его Агентство "Москва".

Жириновский также считает, что проблему рождаемости увеличение суммы материнского капитала не решит. "Все равно рожать не будут", — подчеркнул политик.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил за легализацию многоженства в России. Религиозный деятель подчеркнул, что многоженство — лучший вариант, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности".

Российское законодательство не предусматривает возможности заключения двух и более браков одновременно. В мае 2015 года за легализацию многоженства выступил руководитель администрации главы Чечни Магомед Даудов

РПЦ заявляют, что многоженство направлено на разрушение традиционной семьи.

До 1996 года в РФ за многоженство можно было получить тюремный срок. Уголовная ответственность была предусмотрена и за официальную регистрацию второго брака обманным путем, и за фактическое проживание с несколькими женщинами. А потом приняли новый Уголовный кодекс, из которого исчезли статьи за полигамные отношения.