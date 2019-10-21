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Соловьев установил рекорд Гиннесса 

Рамблер 18 минут назад
Владимир Соловьев — рекордсмен «Книги Гиннесса», сказано на ее сайте.
Российский журналист установил рекорд в номинации «Наибольшее количество часов в течение одной недели, которые ведущий вел прямую телетрансляцию». В конце марта 2019 года Соловьев в течение 25 часов 53 минут и 57 секунд вел четыре своих политических шоу на канале «Россия».
«Мы призываем запретить Соловьеву (русскому Геббельсу) вести политические шоу. Этот человек сеет в российском обществе дух раздора и враждебности», — гласит единственный комментарий на странице рекорда на сайте «Книги Гиннесса».
Автор сопроводил его ссылкой на петицию некого священника Сергия, вольным переложением текста которой его комментарий и является. В ней содержится призыв к итальянцам не позволить Соловьеву получить местное гражданство. Петицию подписали уже более 175 тысяч человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист уже комментировал появление этого обращения — назвал его глупостью, его автора идиотом, а также заверил, что не подавал документов на получение иностранного государства.
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Комментарии
Общество , Владимир Соловьев
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