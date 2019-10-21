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В Госдуме призвали узаконить понятия традиционных ценностей и религий 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
В Госдуме вспомнили о традиционных ценностях
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил необходимость законодательного закрепления в РФ понятий "традиционные ценности" и "традиционные религии".
В Госдуме в понедельник проходит круглый стол на тему "Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения". В мероприятии принимают участие депутаты Госдумы, представители духовенства и общественники.
"Хотел бы напомнить, что РПЦ, централизованные мусульманские и иудейские религиозные организации является крупнейшими в нашей стране добровольческими организациями, а социальное служение — одна из важнейших функций Церкви. Считаю, что пришло время для нас — депутатов Государственной Думы, — поставить вопрос о правовых гарантиях обеспечения традиционных ценностей, об их государственной поддержке и защите", — отметил Гаврилов, которого цитирует его пресс-служба.
"Мы приходим к необходимости узаконить определенные традиционные ценности, то есть дать им юридическое определение. Нельзя сказать, что это революционная постановка в юридическом аспекте, так как наше законодательство, к примеру, Гражданский кодекс РФ оперирует ценностными категориями", — сказал глава комитета.
Депутат подчеркнул, что правовой статус традиционных религий "тоже должен быть определен", а также "их фактическая социальная роль и проекты придания им на законодательном уровне специального правового статуса".
"Здесь возникает вопрос об определенной нетождественности двух понятий — "традиционная религия" и "традиционная религиозная организация". Все ли религиозные организации, исповедующие "традиционную религию", должны признаваться "традиционными" или только входящие в структуру конкретных централизованных религиозных организаций?", — добавил Гаврилов.
Глава комитета рассказал, что сегодня свобода совести и свобода слова не только гарантируют гражданам право исповедовать и распространять свою веру, иногда это используется недобросовестными личностями и даже внешними силами как возможность реализовывать эти права и свободы в ущерб интересам других граждан и общества в целом.
По мнению депутата, необходимы изменения в законодательство РФ для формирования системы правовой защиты традиционных ценностей, юридической легитимизации особой социальной роли традиционных конфессий и создания правовых механизмов противодействия деструктивным религиозным движениям и иным субкультурам, на повышение защищенности личности, семьи и общества от указанных угроз.
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Комментарии
Общество , Сергей Гаврилов , РПЦ , Госдума
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