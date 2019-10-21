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Эксперт: полиция регистрирует лишь 56% заявлений о домашнем насилии 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Полиция игнорирует половину заявлений о домашнем насилии
Фото: РИА Новости
Только 56% заявлений от жертв домашнего насилия регистрируются в правоохранительных органах, заявил профессор кафедры уголовного права с возложенными обязанностями заведующего СПБГУ Владислав Щепельков со ссылкой на проведённое университетом исследование.
В понедельник в Госдуме проходят слушания по предупреждению домашнего насилия, по их итогам планируется внести законопроект об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ.
"По данным опроса потерпевших, если за 100% принять тех потерпевших, которые обратились в правоохранительные органы, заявления регистрируются только в 56% случаев. Остальные теряются на этапе от обращения в полицию до регистрации заявления о применённом домашнем насилии", — сказал Щепельков.
Профессор уточнил, что наиболее частая причина прекращения регистрации заявлений — это применение сторон. Так, по его словам, потерпевшие забирают примерно 6-8 заявлений из 10 поданных.
Исследование проводилось СПБГУ по заказу Госдумы с июля по сентябрь 2019 года. Всего были опрошены более 1,6 тысячи россиян старше 18 лет в разных регионах РФ методом личного интервью. Данные по статистической погрешности вуз не привел.
В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрена следующая административная ответственность: штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия в семье. В свою очередь, глава СПЧ Михаил Федотов выразил надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.
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Общество , Елена Мизулина , Татьяна Москалькова , Михаил Федотов , Владимир Путин , Совет по правам человека , Госдума , МВД , РИА Новости
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