Богомолов поднимет цены на спектакли в своем театре

«Должен зарабатывать»: Богомолов пообещал поднять стоимость билетов в театре

«Мы хотим повысить цены, потому что наш театр должен зарабатывать деньги, а не ждать господдержку или помощь от спонсоров. Мы не хотим быть иждивенцами. Мы должны зарабатывать, чтобы платить достойную зарплату актерам и делать новые постановки на собственные средства. Но ценовая политика будет гибкой», — пообещал режиссер.

Богомолов заявил, что, например, на спектакль Олега Долина «Женщина-змея», премьера которого запланирована на декабрь, цена на билет может взлететь до 10 — 15 тысяч рублей.

Режиссер также анонсировал запуск программы ребрендинга театра и полное обновление репертуара в течение двух лет. «Будем делать современный, актуальный театр (…) Мои амбиции и наглость велики. Не исключено, что я приглашу для постановки спектакля к нам на Малую Бронную прославленного польского режиссера Кристиана Люпа », — сообщил Богомолов.