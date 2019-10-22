Богомолов поднимет цены на спектакли в своем театре

Муж телеведущей Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов заявил, что театр на Малой Бронной, худруком которого он является, существенно поднимет цены на билеты. Так, на спектакль Олега Долина «Женщина-змея» цен билета может взлететь до 10-15 тысяч, сообщает «Комсомольская правда».
«Мы хотим повысить цены, потому что наш театр должен зарабатывать деньги, а не ждать господдержку или помощь от спонсоров. Мы не хотим быть иждивенцами. Мы должны зарабатывать, чтобы платить достойную зарплату актерам и делать новые постановки на собственные средства. Но ценовая политика будет гибкой», — пообещал режиссер.
Богомолов заявил, что, например, на спектакль Олега Долина «Женщина-змея», премьера которого запланирована на декабрь, цена на билет может взлететь до 10 — 15 тысяч рублей.
Режиссер также анонсировал запуск программы ребрендинга театра и полное обновление репертуара в течение двух лет. «Будем делать современный, актуальный театр (…) Мои амбиции и наглость велики. Не исключено, что я приглашу для постановки спектакля к нам на Малую Бронную прославленного польского режиссера Кристиана Люпа», — сообщил Богомолов.
Как писал «Рамблер», Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. При этом в ЗАГС журналистка и режиссер приехали на катафалке, а после регистрации брака обвенчались. Праздничный банкет состоялся в Музее Москвы. На нем присутствовали 300 гостей, в том числе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.