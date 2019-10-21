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Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира 

Ura.Ru 32 минуты назад
Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира. Оскорбления прозвучали в беседе с журналистом «Комсомольской правды».
«Что вы тратите свое время на идиотов? Не переживайте. Во-первых, что значит «петиция»? Если я буду обсуждать всех душевнобольных, пишущих глупости…», — высказал свое мнение Соловьев.
Он также пошутил, что не боится потерять кресло ведущего передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», потому что «работает стоя».
В интернете появились петиции, направленные против Владимира Соловьева. Авторы одной из них требуют отстранить журналиста от эфира из-за «оскорбления миллионов людей». Ранее в беседе с «Национальной службой новостей» телеведущий заявил, что не припоминает в законодательстве нормы, согласно которой людей «увольняют по петиции».
На днях стало известно еще об одной петиции против Соловьева. Так, на сайте Change.org появилась петиция с обращением к муниципалитету итальянской провинции Комо, где у российского телеведущего имеется вилла. Ее авторы просят лишить Соловьева вида на жительство в Италии, сообщает «Царьград».
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Комментарии
Общество , Владимир Соловьев , Царьград ТВ , Комсомольская правда
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