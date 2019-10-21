Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира

Соответствующую петицию, как сообщал «Рамблер», ранее обнародовал некий отец Сергий. В ней он назвал Соловьева экстремистом, призвал отнять у него итальянское гражданство, запретить ему бывать в США и странах ЕС и вести политические шоу.

«Несчастный человек, тяжелобольной, возомнивший себя священником», — описал отца Сергия журналист.

Также он назвал его идиотом и душевнобольным, а его петицию глупостями, недостойными траты времени. Кроме того, Соловьев заявил, что не переживает из-за того, что может потерять кресло ведущего на телевидении, и призвал общественность также не переживать, потому что это, потеря им кресла, невозможно «даже чисто физически».