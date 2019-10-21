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Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира 

Рамблер + ещё 19 57 минут назад
Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира
Фото: РИА Новости
Автор петиции об отстранении Владимира Соловьева от эфира — несчастный душевнобольной человек, заявил «Комсомольской правде» сам журналист.
Соответствующую петицию, как сообщал «Рамблер», ранее обнародовал некий отец Сергий. В ней он назвал Соловьева экстремистом, призвал отнять у него итальянское гражданство, запретить ему бывать в США и странах ЕС и вести политические шоу.
«Несчастный человек, тяжелобольной, возомнивший себя священником», — описал отца Сергия журналист.
Также он назвал его идиотом и душевнобольным, а его петицию глупостями, недостойными траты времени. Кроме того, Соловьев заявил, что не переживает из-за того, что может потерять кресло ведущего на телевидении, и призвал общественность также не переживать, потому что это, потеря им кресла, невозможно «даже чисто физически».
«Не боюсь потерять кресло, потому что работаю стоя», — объяснил он.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Общество , Другое , Владимир Соловьев , ЕС , Комсомольская правда
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