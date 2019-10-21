Режиссер Смирнов призвал перезахоронить Ленина

Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея

Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы

В интервью «Тайга.инфо» режиссер рассказал, что «вышел из ВГИКа законченным антисоветчиком», при этом имел «пятерки по всем „марксизмам“ и сдавал эти экзамены „без проблем“.

»В Мавзолее лежит германский шпион. Человек, который получил деньги, добытые Парвусом, — это деньги генштаба Германии. Красная гвардия, которая орудовала 25 октября, оплачивалась из этих денег. И это позорище. До сих пор люди ходят туда ему поклоняться», — заявил Смирнов.

«Я думаю, что все равно в России придет момент, когда, во-первых, вынесут это *** (нецензурное слово, означающее «нечто уродливое и неприятное», — прим. ВЗГЛЯД) из Мавзолея, похоронят его, я не знаю, в Ульяновске», — добавил режиссер.

В качестве возможного варианта он предложил построить «какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль Кремлевской стены».

«А ведь там лежат люди, которые убивали, грабили и так далее», — сказал Смирнов.

По его мнению, Красная площадь должна снова стать главной торговой площадью Москвы, какой она была на протяжении веков.

Отвечая на вопрос о том, почему многие россияне уверены в «ленинской непогрешимости», Смирнов заявил:

«Потому что мы живем в Совке. Мы ходим по улицам Дзержинского, Коммунистической, (…) Урицкого, Ленина и так далее, и так далее». Режиссер уверен, что России «предстоит ото всего этого избавиться». Все эти улицы, считает он, со временем будут переименованы.

«Ну, слушайте, в каждом селе стоит памятник этому уроду, который изменил историю России, превратив ее в кошмар полный. Когда-то же это уйдет. Ну, я не увидел, но я надеюсь, что мои дети или внуки все это увидят», — добавил он.

Дискуссия на тему Мавзолея в понедельник началась и в Telegram.

«Перезахоронение Франко пройдет в четверг. Ждем Ильича?» — написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«В лучшем случае, наши внуки дождутся», — ответила телеведущая Ксения Собчак.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. В 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Владимира Ленина, на что глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что «Ленин захоронен в соответствии с национальными традициями и православными обычаями», поскольку тело «вождя мирового пролетариата» находится на два метра ниже уровня земли.

Телеведущий Владимир Познер считает, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции — рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.