В Башкирии спасут россиян от пьянства

В Башкирии задумались об ограничении продажи алкоголя на Новый год

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил обсудить возможность ограничения продажи алкоголя на территории республики во время новогодних праздников, сообщил портал Mkset.ru. «Мера эффективная и работает. Конечно, нельзя оставлять людей без алкоголя, однако нужно подумать, как поступить, чтобы люди не выходили на работу после каникул опухшие и обрюзгшие», — сказал он на оперативном совещании в республиканском правительстве. Хабиров поручил подчиненным в течение одной недели подготовить предложения на тему введения «сухого закона» на первые 10 дней января. Ранее портал InKazan сообщил, что в Татарстане сократилось число случаев алкогольных отравлений среди детей.

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