В Башкирии спасут россиян от пьянства

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В Башкирии задумались об ограничении продажи алкоголя на Новый год 

Rambler News Service + ещё 8 47 минут назад
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Фото: РИА Новости
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил обсудить возможность ограничения продажи алкоголя на территории республики во время новогодних праздников, сообщил портал Mkset.ru.
«Мера эффективная и работает. Конечно, нельзя оставлять людей без алкоголя, однако нужно подумать, как поступить, чтобы люди не выходили на работу после каникул опухшие и обрюзгшие», — сказал он на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Хабиров поручил подчиненным в течение одной недели подготовить предложения на тему введения «сухого закона» на первые 10 дней января.
Ранее портал InKazan сообщил, что в Татарстане сократилось число случаев алкогольных отравлений среди детей.
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Общество , Башкортостан
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