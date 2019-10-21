Талызина экстренно госпитализирована

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Актрису Валентину Талызину госпитализировали
Lenta.ru
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ещё 9
42 минуты назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Актрису
Валентину Талызину
госпитализировали в
Москве
. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным телеканала, у Талызиной случился микроинсульт. Жизни 84-летней артистки ничего не угрожает. Вскоре ее должны перевести в реабилитационный центр.
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