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Актрису Валентину Талызину госпитализировали 

Lenta.ru + ещё 9 42 минуты назад
Талызина экстренно госпитализирована
Фото: РИА Новости
Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным телеканала, у Талызиной случился микроинсульт. Жизни 84-летней артистки ничего не угрожает. Вскоре ее должны перевести в реабилитационный центр.
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Общество , Валентина Талызина , Москва
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