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«Победу» заподозрили в нарушении закона 

Рамблер 29 минут назад
Авиакомпания «Победа» могла нарушить закон «О рекламе», пишет «Коммерсант».
Согласно тексту соответствующего федерального закона, запрещены «распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств» и «звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств».
Весной 2017 года генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков упоминал о появлении на рейсах авиакомпании аудиорекламы. В июне 2019-го пассажир рейса Милан — Москва пожаловался на звуковую рекламу таблеток от укачивания «Драмина» в салоне.
В октябре Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе, что грозит «Победе» штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
В лоукостере «Коммерсанту» сообщили, что удивлены претензиями ФАС и уже сформулировали для ведомства свою позицию. Она заключается, в частности, в том, что правила дорожного движения на самолеты не распространяются, так как те — не транспортное средство, а летательный аппарат.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Генеральная прокуратура инициировала проведение проверки сообщений о том, что «Победа» в среднем на 40% увеличит цены на билеты в Россию из зарубежных аэропортов.
Комментарии4
Общество , Видео , Андрей Калмыков , Авиакомпания "Победа" , Генпрокуратура РФ , ФАС
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