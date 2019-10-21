«Победу» заподозрили в нарушении закона

Согласно тексту соответствующего федерального закона, запрещены «распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств» и «звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств».

Весной 2017 года генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков упоминал о появлении на рейсах авиакомпании аудиорекламы. В июне 2019-го пассажир рейса Милан — Москва пожаловался на звуковую рекламу таблеток от укачивания «Драмина» в салоне.

В октябре Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе, что грозит «Победе» штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

В лоукостере «Коммерсанту» сообщили, что удивлены претензиями ФАС и уже сформулировали для ведомства свою позицию. Она заключается, в частности, в том, что правила дорожного движения на самолеты не распространяются, так как те — не транспортное средство, а летательный аппарат.