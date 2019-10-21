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Лоукостер «Победа» заподозрили в нарушении закона 

Ura.Ru 42 минуты назад
«Победу» вновь заподозрили в нарушениях
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против лоукостера «Победа» за наличие аудиорекламы в салонах самолетов. Авиакомпании грозит штраф до 500 тысяч рублей.
«Претензии ФАС вызвала звуковая реклама средства от укачивания «Драмина», которая транслировалась на борту самолета «Победы». Жалоба поступила от одного из пассажиров рейса Милан—Москва 29 июня», — сообщает «Коммерсант». Если ФАС обнаружит нарушения закона о рекламе, то авиакомпании запретят дальнейшее распространение рекламы и назначат штраф до 500 тысяч рублей.
Представители авиакомпании отмечают, что реклама в салоне самолете приносит компании дополнительный доход, что помогает сохранять низкую стоимость авиабилетов. Звуковая реклама в самолетах «Победы» действует с 2017 года. За все это время никаких жалоб от пассажиров не поступало.
В середине октября представители «Победы» заявили, что стоимость билета на полеты по зарубежным направлениям поднимется на 25 евро, напоминает «Национальная служба новостей». Изменениями ценовой политики авиакомпании заинтересовались Министерство транспорта РФ и ФАС, которые проверят информацию о росте цен на билеты, пишет агентство Nation News.
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Комментарии2
Общество , Минтранс РФ , ФАС
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