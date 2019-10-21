«Победу» вновь заподозрили в нарушениях

Лоукостер «Победа» заподозрили в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против лоукостера «Победа» за наличие аудиорекламы в салонах самолетов. Авиакомпании грозит штраф до 500 тысяч рублей.

«Претензии ФАС вызвала звуковая реклама средства от укачивания «Драмина», которая транслировалась на борту самолета «Победы». Жалоба поступила от одного из пассажиров рейса Милан—Москва 29 июня», — сообщает «Коммерсант». Если ФАС обнаружит нарушения закона о рекламе, то авиакомпании запретят дальнейшее распространение рекламы и назначат штраф до 500 тысяч рублей.

Представители авиакомпании отмечают, что реклама в салоне самолете приносит компании дополнительный доход, что помогает сохранять низкую стоимость авиабилетов. Звуковая реклама в самолетах «Победы» действует с 2017 года. За все это время никаких жалоб от пассажиров не поступало.