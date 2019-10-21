Ученые предложили выдавать населению рыбий жир

Проведенное исследование экспертами из РУДН МГУ им. Ломоносова показало пандемию дефицита омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в России, пишет «Московский комсомолец».

Врачи в течение четырех лет наблюдали за уровнем омега-3 ПНЖК у 1361 пациента в возрасте от 0 до 91 года. Наибольший дефицит, ниже 4% при норме более 8%, был обнаружен у 17% детей. У почти 70% обследованных подростков появились метаболические и гипоксические нарушения на фоне дефицита омега-3 ПНЖК.

Ученые предупреждают, что недостаток содержащихся в рыбьем жире кислот может привести к развитию кожных и нейродегенеративных заболеваний, болезни Альцгеймера и даже рака. В качестве профилактики заболеваний они предлагают вернуться к советской традиции — раздачи рыбьего жира в детсадах.

Ранее рыбий жир назвали спасением от инфарктов и инсультов. Исследования американских ученых показали, что содержащиеся в жире вещества улучшают состояние сердца и сосудов.