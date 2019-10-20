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Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Сила российского телеведущего Владимира Соловьева заключается в умении отстоять свою позицию в открытом диалоге с любым оппонентом, предоставляя ему свою площадку, заявила медиаменеджер Тина Канделаки.
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Канделаки в своем Telegram-канале поздравила Соловьева с днем рождения, отметив, что это его качество «дорогого стоит».
«Большинство моих оппонентов привыкло говорить за глаза или вещать в режиме монолога. Ты же относишься к тем единицам (здесь я рассуждаю на личном примере), кто готов не только отстаивать свою точку зрения, но и слышать вторую сторону. За это я очень тебя уважаю», — написала медиаменеджер.
«Мы знакомы на протяжении многих лет, и наши отношения прошли множество стадий. Хочу лишь сказать, что безотносительно того, нравишься ты кому-то или нет, ты пропагандист номер один в нашей стране. Будь таких ярких людей больше, жить нам стало бы точно веселее», — считает Канделаки.
«Глядя на тебя, можно учиться тому, как отчаянно и одержимо человек может отстаивать свою позицию. В этом смысле ты большой профессионал», — добавила она, пожелав Соловьеву еще много лет «нервировать своих врагов» и «удивлять своих друзей».
В свою очередь телеведущая Ксения Собчак в день рождения Владимира Соловьева отметила, что он является «самым талантливым проводником госвзглядов» и умелым полемистом.
Напомним, согласно исследованию «Образ журналиста в массовом сознании россиян», Владимир Соловьев является журналистом, которому россияне доверяют больше всех.
В комментарии газете ВЗГЛЯД Соловьев поблагодарил участников опроса и объяснил, что для него гораздо важнее личного успеха.
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Комментарии5
Общество , Видео , Тина Канделаки , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Деловая газета "Взгляд" , Италия
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