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Экспертиза показала — Марьянов умер, поскольку был избит 

Рамблер 21 минуту назад
Смерть актера Дмитрия Марьянова в свое время вызвала множество сомнений в том, что она была естественной. Родные и близкие актера инициировали расследование.
На сегодняшний день директору реабилитационного центра, где умер Дмитрий, предъявлены обвинения по нескольким пунктам статей УК. Что в совокупности может грозить шестью годами лишения свободы, — сообщает «Российская газета».
Семья покойного считает, что следствие должно предъявить виновнику обвинение по еще нескольким статьям.
Адвокат Виктория Крылова заявляет, что Дмитрий Марьянов был убит. Это показала экспертиза, проведенная специалистами института имени Сербского.
По мнению специалистов, утром в день смерти Марьянова сильно ударили в живот. Именно эта травма и могла стать причиной смерти актера.
"Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в семь утра в день смерти", — полагают эксперты.
Марьянов скончался из-за "сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери».
Крылова приводит мнение экспертов, они уверены, что "разрыв сосуда без травмы не был возможен".
Много часов актер страдал от невыносимой боли, не получая необходимой помощи. Смерть наступила около половины восьмого вечера.
Скорую помощь в центре ему вызывать не захотели.
Директору реабилитационного центра предъявлено обвинение.
В нем указывается, что в медицинском центре артисту без видимых оснований были оказаны определенные услуги, которые впоследствии привели к смерти пациента, — ранее сообщал «Рамблер».
Комментарии7
Общество , Видео , Дмитрий Марьянов , "Российская газета"
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