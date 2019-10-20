Названа цель визита князя Романова в Крым

По словам Пилькевича, визит князя должен послужить напоминанием международному сообществу о том, что Крым исторически и юридически принадлежит России. Во время посещения полуострова Романов примет участие в международной конференции.

16 октября князь Георгий Романов стал председателем управляющего совета фонда продовольствия «Русь», занимающегося раздачей продуктов социально незащищенным слоям населения, в том числе пенсионерам и малоимущим семьям с детьми.