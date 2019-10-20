В РПЦ раскритиковали любителей футбола

Протоиерей РПЦ раскритиковал любителей футбола, бани и рыбалки в России . В эфире телеканала «Союз» священник Дмитрий Смирнов заявил , что не в этом должна состоять главная радость в жизни.

В передаче «Беседы с батюшкой» 35-летняя женщина задала священнику вопрос, не связано ли с проклятием то, что она не может встретить мужа и родить ребенка:

«Хожу в храм, молюсь довольно долго о ниспослании мне Господом второй половинки, но закрались в душу сомнения: возможно ли такое, что Господь не благословляет наш род, потому что мой папа страдает алкоголизмом?»

«Нельзя точно установить связь между вашим пьющим отцом и тем, что Вы до сих пор не вышли замуж. Это зависит от других вещей» — ответил протоиерей.

По его мнению, в России исчез институт сватовства, а человек оказался забыт в современной «антихристианской, антисемейной и антидетской цивилизации». Это привело к тому, что люди не знают, за кого выйти замуж и на ком жениться.

Кроме того. протоиерей раскритиковал образ жизни современных российских мужчин, променявших Церковь на диван, телевизор и баню с рыбалкой.

«Она говорит: он запил. С какого горя?.. Этот человек родился территориально на Святой Руси. Ты по улицам ходишь, храмы видишь — зайди посмотри, купи книжечку, почитай. Нельзя же только всю жизнь: «Зенит» — «Спартак», потом выпили — закусили, потом баня — рыбалка, потом опять «Зенит» — «Спартак». И это что — жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака»? — упрекнул население священник.

Протоиерей Дмитрий Смирнов — глава Патриаршей комиссии по делам семьи. Он известен откровенными высказываниями, зачастую вызывающими возмущение у либеральной части общественности.

Так, «Рамблер» сообщал , что во время встречи с воспитанниками детдома протоиерей рассказал, что отучил матерщинника ругаться ударом «по роже». В РПЦ позднее заявили, что клирик пошутил.