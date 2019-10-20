В РПЦ раскритиковали любителей футбола

«Всю жизнь «Зенит», «Спартак»… а потом выпили-закусили, потом баня, рыбалка», — сказал священник.
Глава Патриаршей комиссии по делам семьи ответил на вопрос телезрительницы в эфире канала «Союз» в программе «Беседы с батюшкой». Он упрекнул мужчин, у которых в жизни главная радость — смотреть футбол.
Поводом для обращения к теме футбола стал звонок женщины, которая рассказала, что её муж после многих лет пьянства решил покончить с собой, пишет «Интерфакс».
«Ну, ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну, ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только «Зенит», «Спартак», — заключил отец Димитрий.