В РПЦ раскритиковали любителей футбола

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Протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин — любителей футбола 

Говорит Москва 1 час назад
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Фото: ТАСС
«Всю жизнь «Зенит», «Спартак»… а потом выпили-закусили, потом баня, рыбалка», — сказал священник.
Глава Патриаршей комиссии по делам семьи ответил на вопрос телезрительницы в эфире канала «Союз» в программе «Беседы с батюшкой». Он упрекнул мужчин, у которых в жизни главная радость — смотреть футбол.
«Это что, жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака», — возмутился Смирнов.
Поводом для обращения к теме футбола стал звонок женщины, которая рассказала, что её муж после многих лет пьянства решил покончить с собой, пишет «Интерфакс».
«Ну, ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну, ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только «Зенит», «Спартак», — заключил отец Димитрий.
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Общество , Димитрий Смирнов , Спартак , Зенит , Интерфакс
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