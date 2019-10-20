В РПЦ раскритиковали любителей футбола

Протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин — любителей футбола

«Всю жизнь «Зенит», «Спартак»… а потом выпили-закусили, потом баня, рыбалка», — сказал священник.

Глава Патриаршей комиссии по делам семьи ответил на вопрос телезрительницы в эфире канала «Союз» в программе «Беседы с батюшкой». Он упрекнул мужчин, у которых в жизни главная радость — смотреть футбол.

«Это что, жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака», — возмутился Смирнов.

Поводом для обращения к теме футбола стал звонок женщины, которая рассказала, что её муж после многих лет пьянства решил покончить с собой, пишет «Интерфакс».