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Названа опасность кормления бродячих собак 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Названа опасность кормления бродячих собак
Фото: РИА Новости
Кинологи рассказали об опасности подкармливания бродячих собак для людей. Об этом пишет РИА Новости.
По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, собаки, которых постоянно подкармливают в одном и том же месте, в итоге закрепляются на этой территории, а в дальнейшем стая начинает расти.
«Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий», — отметил эксперт.
Он посоветовал всем, кто желает оказать помощь животным, обращаться в приюты, где волонтеры смогут обеспечить собакам тепло и уход.
В июле сообщалось, что подкармливание голубей может грозить россиянам эпидемиями. По словам научного сотрудника Союза охраны птиц России Елены Черновой, в дополнительном подкармливании птиц нет смысла.
«Если их [голубей] начинать подкармливать, они начинают доминировать в биоценозе и чрезмерно размножаться. Заканчивается это все эпидемиями, часть из которых может оказаться опасной для человека», — отметила она.
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Общество , РИА Новости
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