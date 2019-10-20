Собчак потребовала запретить Соловьеву въезд в Италию

Собчак и либеральные журналистки требуют запретить Соловьеву въезжать в Италию

На сайте Change.org ранее появилась петиция с обращением к муниципалитету итальянской провинции Комо, где у российского телеведущего имеется роскошная вилла. Ее авторы просят лишить Соловьева вида на жительство в Италии. Петицию на данный момент подписало уже более 136 тысяч человек.

Собчак разместила ссылку на петицию в своем telegram-канале «Кровавая барыня», сопроводив ее следующим текстом: «Соловьева предлагают лишить итальянского гражданства. Причем подписывают петицию и русские, и итальянцы». При этом сам телеведущий уже не раз опровергал наличие у него гражданства Италии, утверждая, что у него есть лишь вид на жительство в данной стране.