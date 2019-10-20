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Собчак и либеральные журналистки требуют запретить Соловьеву въезжать в Италию 

Ura.Ru 16 минут назад
Собчак потребовала запретить Соловьеву въезд в Италию
Фото: РИА Новости
Журналистки либеральных СМИ и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак поддержали требование забрать вид на жительство в Италии у телеведущего Владимира Соловьева.
На сайте Change.org ранее появилась петиция с обращением к муниципалитету итальянской провинции Комо, где у российского телеведущего имеется роскошная вилла. Ее авторы просят лишить Соловьева вида на жительство в Италии. Петицию на данный момент подписало уже более 136 тысяч человек.
Собчак разместила ссылку на петицию в своем telegram-канале «Кровавая барыня», сопроводив ее следующим текстом: «Соловьева предлагают лишить итальянского гражданства. Причем подписывают петицию и русские, и итальянцы». При этом сам телеведущий уже не раз опровергал наличие у него гражданства Италии, утверждая, что у него есть лишь вид на жительство в данной стране.
Помимо Собчак, петицию против Соловьева также поддержали журналист «Радио Свобода» Елена Рыковцева и сотрудничающая сразу с несколькими федеральными СМИ публицист Анастасия Миронова. Также известно, что некоторые живущие в Европе россияне собираются раздавать текст данной петиции и самые яркие высказывания Соловьева жителям провинции Комо.
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Комментарии23
Общество , Елена Рыковцева , Анастасия Миронова , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , радио "Свобода" , Италия
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