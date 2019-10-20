Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РПЦ назвали альтернативу смертной казни 

Lenta.ru + ещё 3
В РПЦ нашли альтернативу смертной казни
Фото: Александр Урывский / РИА Новости
Введение смертной казни не остановит преступников, считает глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам священнослужителя, есть множество примеров, когда при расследовании преступлений были совершены ошибки. «Люди могут признаваться под пытками, кто-то под психологическим воздействием, кто-то по иным причинам, и только спустя годы выяснялось, что виноват был совсем другой человек», — сказал он.
Митрополит утверждает, что намного эффективнее следить за потенциальными маньяками и насильниками в социальных сетях. Он отметил, что по материалам, которые находятся в сети, правоохранительные органы должны «выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления».
11 октября на странице Госдумы «ВКонтакте» появился опрос, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов. 80 процентов участников голосования поддержали возвращение высшей меры наказания.
Об отмене моратория на смертную казнь в России заговорили после убийства в Саратове девятилетней Лизы. Школьницу задушил четырежды судимый Михаил Туватин.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
Последние новости
Великобритания отложила Brexit Великобритания отложила Brexit Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Комментарии6
Общество , РПЦ , Госдума , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Способы дать ответ войскам Путина»: об оружии Украины
«Способы дать ответ войскам Путина»: об оружии Украины6
ЧП в Красноярском крае: пропавших ищут
ЧП в Красноярском крае: пропавших ищут14
В РФ оценили шансы новых поставок оружия в Турцию
В РФ оценили шансы новых поставок оружия в Турцию5
Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь
Дороже пожизненного: сколько стоит смертная казнь822
СК выяснит обстоятельства ЧП в Екатеринбурге
СК выяснит обстоятельства ЧП в Екатеринбурге3
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение