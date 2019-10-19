Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российских поездов 

Вечерняя Москва + ещё 5 1 час назад
Финскую журналистку впечатлил плацкарт
Фото: Вечерняя Москва
Российские поезда с плацкартными вагонами отличаются красотой природы за окном и яркими попутчиками. Об этом в статье для финской газеты Helsingin Sanomat написала журналистка Йенни Йесканен.
По ее словам, внешний вид попутчиков — это то, что удивляет в первую очередь. Особенно журналистку поразили пестрые тапочки и домашние костюмы, в которых люди ждут проверки билетов проводниками.
— Сначала я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые путешествовали в одиночку, — написала Йесканен.
Она также отметила, что пассажиры ведут себя тихо, а дети не бегают по коридору. Кроме того, журналистку удивило количество еды, запасаемой россиянами в дорогу. Так, одна семья из Санкт-Петербурга взяла круг колбасы, сливочный сыр, хлеб, помидоры, мармелад, сушки и быстрорастворимый кофе.
За время пути из Санкт-Петербурга в Мурманск Йесканен успела прочесть 300 страниц романа и послушать музыку. Она отметила легкость поездки и удобство путешествий на поезде.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
Вечерняя Москва: последние новости
МИД РФ передал ноту протеста США из-за инцидента в Северодвинске МИД РФ передал ноту протеста США из-за инцидента в Северодвинске Смешное видео с похорон в Ирландии возмутило Сеть Смешное видео с похорон в Ирландии возмутило Сеть Психолог назвал три главные причины, по которым женщины не могут выйти замуж Психолог назвал три главные причины, по которым женщины не могут выйти замуж
Комментарии2
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири71
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану39
Москва может оставить Минск без кредита
Москва может оставить Минск без кредита29
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»170
Грузия обвинила Россию в провокации
Грузия обвинила Россию в провокации594
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение