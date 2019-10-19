Финскую журналистку впечатлил плацкарт

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российских поездов

Российские поезда с плацкартными вагонами отличаются красотой природы за окном и яркими попутчиками. Об этом в статье для финской газеты Helsingin Sanomat написала журналистка Йенни Йесканен.

По ее словам, внешний вид попутчиков — это то, что удивляет в первую очередь. Особенно журналистку поразили пестрые тапочки и домашние костюмы, в которых люди ждут проверки билетов проводниками.

— Сначала я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые путешествовали в одиночку, — написала Йесканен.

Она также отметила, что пассажиры ведут себя тихо, а дети не бегают по коридору. Кроме того, журналистку удивило количество еды, запасаемой россиянами в дорогу. Так, одна семья из Санкт-Петербурга взяла круг колбасы, сливочный сыр, хлеб, помидоры, мармелад, сушки и быстрорастворимый кофе.

За время пути из Санкт-Петербурга в Мурманск Йесканен успела прочесть 300 страниц романа и послушать музыку. Она отметила легкость поездки и удобство путешествий на поезде.