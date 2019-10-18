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На Кубани стартовал бизнес-форум «Дело за малым» 

РИА Новости 2 часа назад
На Кубани стартовал бизнес-форум «Дело за малым»
Фото: РИА Новости
Предприниматели из 70 регионов России участвуют в форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", на мероприятии зарегистрировались почти 30 тысяч человек, говорится в сообщении администрации Краснодарского края.
"В этом году на мероприятие зарегистрировались почти 30 тысяч человек, предприниматели из 70 регионов страны", — говорится в сообщении. В ходе пленарного заседания "Человеческий капитал: фактор национального "Прорыва" губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что с каждым годом "Дело за малым" собирает все больше участников.
"Мы сегодня говорим о человеческом капитале. Это один из главных факторов развития сегодняшней экономики. Что его формирует? Здравоохранение, образование, общество в целом. Нам нужны школы, детские сады, дворцы спорта — в конечном счете все это и делает человеческий капитал дорогостоящим. И сегодня мы должны делать все, чтобы дорого стоить. Это и есть предмет нашей сегодняшней дискуссии", — заявил Кондратьев.
В течение двух дней, 18-19 октября, в ВКК "Экспоград Юг" пройдут семинары, мастер-классы, круглые столы, лекции, презентации, бизнес-игры, панельные дискуссии, будет работать биржа контактов и выставка франшиз.
В пленарном заседании в пятницу, кроме губернатора региона, приняли участие спикер заксобрания края Юрий Бурлачко, замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Всего в ходе форума запланировано выступление более 200 спикеров.
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Комментарии1
Общество , Юрий Бурлачко , Вениамин Кондратьев , Борис Титов , Вадим Живулин , Краснодарский Край
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