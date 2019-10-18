Россиянка навлекла гнев барселонцев

Жители Барселоны раскритиковали российскую блогершу Елену Рыбальченко за фотографию на фоне горящей Барселоны.

Рыбальченко опубликовала на своей странице @fitness_mama в Instagram фото, где она позирует в коротких шортах во время протестов в городе.

В описании девушка отметила, что ночь, в которую был сделан снимок, напомнила ей голливудский боевик.

В комментариях «фитнес-маму» обвинили в неуважении к борьбе Каталонии за независимость. Многие пользователи оставляли ругательства на испанском и эмодзи с изображением клоуна.

На блог Рыбальченко в Instagram подписаны более 700 тысяч человек.