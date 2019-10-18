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Россиянка навлекла гнев барселонцев 

Рамблер + ещё 2 36 минут назад
Россиянка навлекла гнев барселонцев
Фото: @fitness_mama
Жители Барселоны раскритиковали российскую блогершу Елену Рыбальченко за фотографию на фоне горящей Барселоны.
В Барселоне начались беспорядки
Рыбальченко опубликовала на своей странице @fitness_mama в Instagram фото, где она позирует в коротких шортах во время протестов в городе.
В описании девушка отметила, что ночь, в которую был сделан снимок, напомнила ей голливудский боевик.
В комментариях «фитнес-маму» обвинили в неуважении к борьбе Каталонии за независимость. Многие пользователи оставляли ругательства на испанском и эмодзи с изображением клоуна.
На блог Рыбальченко в Instagram подписаны более 700 тысяч человек.
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