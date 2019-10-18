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Российские паломники стали меньше ездить в Грецию 

РИА Новости 2 часа назад
Российские паломники стали меньше ездить в Грецию
Фото: РИА Новости
Количество россиян, выбравших Грецию для религиозного туризма, сокращается, сообщил РИА Новости директор паломнического центра "Солунь" (компании "Музенидис") Алексей Петричко. Центр "Солунь" находится в Салониках.
"По сравнению с прошлым годом произошло снижение на 7,5% — 8%, с 60 тысяч до 55 тысяч туристов", — сказал Петричко.
Самый большой спад, по его словам, произошел весной.
Среди наиболее популярных у российских паломников мест — Афон, Метеоры, Патмос, Тинос, Корфу и Крит.
"Многие хотят поехать в Афины на Парфенон. Некоторые греки могут этого не знать, но Парфенон функционировал и как христианский храм ", — сказал Петричко.
Согласно заявлению президента компании PRT, которая организует перевозку паломников на судах на Афон, ежегодно Святую Гору посещают 250 тысяч туристов.
В последний год отмечено снижение паломников из России, это нанесло ущерб, который, однако, был замещён паломниками из Сербии, Румынии и Болгарии, сказал президент компании Ригинос Цанос Афинскому агентству новостей АМНА.
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Комментарии
Общество , РИА Новости , Греция , Салоники
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