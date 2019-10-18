Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В правительстве возмутились зарплатами российских учителей в две тысячи рублей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Правительство возмущено низкими зарплатами учителей
Фото: РИА Новости
В России есть образовательные учреждения, где преподаватели получают четыре и даже две тысячи рублей в месяц. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
«Очень низкие в некоторых учреждениях оклады. Стыдно признаться, есть и две тысячи, и четыре тысячи рублей. Это недопустимая ситуация, но, к сожалению, такое есть», — сказала она на встрече с педагогами в пятницу, 18 октября.
Голикова указала, что регионы не всегда соблюдают рекомендации из федерального центра по заработным платам учителей. Особенно это касается сельских и отдаленных населенных пунктов, где высокий уровень работы по совместительству.
Вице-премьер уточнила, что для урегулирования проблемы было решено внести изменения в трудовое законодательство в части системы оплаты труда во всех сферах. Сейчас новая методика разрабатывается для здравоохранения. До 20 сентября 2020 года ведомство должно предложить новую систему оплаты труда медработников.
На этом примере Минтруд «пытается разработать подходы к будущей отраслевой системе оплаты труда», добавила Голикова.
В августе стало известно, что самые низкие зарплаты у учителей в Северной Осетии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Средняя зарплата там не превышает 22 тысяч рублей. Самые высокие доходы — около 90 тысяч — в Москве, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Последние новости
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Раскрыты подробности первых минут после ДТП с российским «пьяным» мальчиком Раскрыты подробности первых минут после ДТП с российским «пьяным» мальчиком В России вспомнили «переброску сисек на спину» Су-27 В России вспомнили «переброску сисек на спину» Су-27
Комментарии6
Общество , Татьяна Голикова , Минтруд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила России ноту протеста
Украина направила России ноту протеста113
МИД России ответил на обвинения Эквадора
МИД России ответил на обвинения Эквадора141
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе
Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о Донбассе12
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва29
Минобороны получило новые баллистические ракеты
Минобороны получило новые баллистические ракеты84
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение