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Россиянкам посоветовали переехать в деревню и рожать 

Lenta.ru + ещё 1 41 минуту назад
Россиянкам посоветовали рожать в деревне
Фото: РИА Новости
Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов призвал поддерживать тех, кто собирается переезжать в сельскую местность — по мнению политика, так можно улучшить демографическую ситуацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Единой России».
Депутат выступил в ходе Всемирного русского народного собора на обсуждении темы «Народосбережение — настоящее и будущее России». Парламентарий подчеркнул, что народосбережение (снижение смертности, укрепление здоровья населения и повышение рождаемости) фактически является государственной идеологией.
«Живя в городе, в квартире люди не имеют даже теоретической возможности сделать пристройку, как это возможно в своем доме. Чтобы расширить пространство для нового члена семьи — для ребенка», — сказал политик.
По его словам, нужно поддерживать моду на село, когда люди работают на земле и создают фермерские хозяйства. Такими «историями успеха» надо делиться, рассказывать о них, чтобы было больше положительных примеров.
«Ведь информация, то есть слово с добрым помыслом, есть важнейшая единица общественного здоровья, а значит, и основа народосбережения», — подытожил Неверов.
В июне 2019 года в ООН заявили, что население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
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Общество , Сергей Неверов , ООН , Госдума
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