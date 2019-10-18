Приманка для иностранцев: почему врачи не едут в Россию

Всего 174 иностранных специалиста получили гражданство РФ по упрощенной процедуре

Россия рассчитывает привлечь квалифицированные кадры из-за рубежа. Потому еще в 2015 году врачам, инженерам, математикам и слесарям обещано гражданство по упрощенной процедуре. «Приманка» не сработала — за 2,5 года по этой системе гражданство получили 174 человека, тогда как нехватка только врачей — десятки тысяч. Инвесторов так вообще почти нет. Иностранцам наше гражданство просто не нужно?

Россия планирует восполнить нехватку специалистов — врачей, фармацевтов, медсестер, слесарей и трактористов — за счет иностранцев. Это один из приоритетов миграционной политики. Для квалифицированных кадров есть одна большая поблажка — упрощенная процедура получения гражданства.

На нее могут рассчитывать мигранты, которые трудятся в России не менее года по определенным профессиям. К ним относятся, в частности, врачи-педиатры, терапевты, психиатры, ветеринары, медсестры, инженеры, математики, слесари, фармацевты и фельдшеры.

Больше всего в списке врачей. Это неудивительно, учитывая, что Минздрав уже бьет тревогу, сообщая о нехватке кадров в медицине. При этом, как рассказали «Газете.Ru» в Минтруде , численность граждан, признанных в установленном порядке безработными и ищущих работу по профессии «Врач», составляет всего лишь 1 тыс. человек. Потребность в разы больше.

По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и среднего персонала.

Однако благие намерения и большие ожидания столкнулись с неутешительной статистикой.

МВД «Газете.Ru» сообщили, что в гражданство РФ по пункту закона, касающегося специалистов, принято 174 иностранца. И это даже не с начала этого года, а с 2017 года. Ни о каких тысячах речи не идет.

В 2017 году по упрощенной процедуре гражданство получили всего четыре счастливчика: два из Белоруссии и два из Вьетнама

За полгода 2019 года гражданство получили 62 специалиста: Азербайджан — 1, Молдавия — 17, Белоруссия — 12, Украина — 15, Армения — 5, Турция — 2; Узбекистан — 7, Таджикистан — 1, Сербия — 1, Казахстан — 1.

При этом нужно учитывать, ради чего, например, врач захочет работать в России по специальности. Как говорила «Известиям» глава Минздрава Вероника Скворцова , «присылают квитки, что до сих пор там оклад 5-6 тысяч».

Из оклада высчитываются надбавки и так далее. При этом по всей России то и дело возникают скандалы — медики грозят увольнением за переработки и жалкие выплаты.

Теперь Минтруд предлагает расширить список в надежде заманить побольше мигрантов.

Предлагается добавить, например, энтомологов и даже редакторов и корреспондентов. Хотя если нехватка врачей — проблема общепризнанная, дефицит журналистов — это что-то новенькое.

Согласно проекту приказа, новый перечень профессий может увеличиться почти вдвое — с 74 до 135 позиций.

Русских не берут

В чем заключается упрощенная процедура получения гражданства для иностранных специалистов? Послабления касаются возможности стать гражданином РФ без соблюдения условия о сроке проживания. Напомним, чтобы получить российское гражданство, нужно прожить в стране 5 лет с момента получения вида на жительства. Данный срок может быть уменьшен до одного года, если человек имеет большие научные, технические или культурные достижения, интересен России с профессиональной точки зрения, если предоставлено политическое убежище или статус беженца.

Упрощенный порядок действует для тех, у кого кто-то из родителей живет в России и имеет российское гражданство, для тех, кто живет в России и имел гражданство СССР, для тех, кто в браке с россиянином или россиянкой более трех лет, кто имеет ребенка-гражданина РФ и по другим основаниям. Такие лица тоже вправе не соблюдать 5-летний срок проживания в России.

По упрощенной процедуре решение рассматривают в срок до 6 месяцев, а по общей — в течение года. Правительство предложило сократить этот срок до 3 месяцев.

К тому же несколько лет назад в закон «О гражданстве РФ» были внесены изменения, согласно которым получить гражданство РФ в упрощенном порядке могут иностранцы, которые докажут, что являются носителями русского языка. Они должны иметь 4 (самый высокий) уровень владения русским языком.

Будет справедливым отметить, что иностранный специалисты из СНГ могут получить гражданство РФ не только потому, что их профессия входит в перечень Минтруда — они могут быть носителями русского языка (Украина и Белоруссия), состоять в браке в России и по другим основаниям.

Однако факт остается фактом — принятых в гражданство по профессиональной принадлежности крайне мало.

Эксперты полагают, что привлечение иностранных специалистов с помощью упрощенной процедуры получения гражданства не работает.

«Этим путем мало кто шел. Многие врачи и другие специалисты пользовались программой «Соотечественники», соответственно, это было проще, поскольку выплачивались подъемные», — сказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская.

В рамках госпрограммы соотечественникам, проживающих за рубежом, оказывают помощь в переселении в России: «подъемные» при переезде, пособие на обустройство, компенсация на выплату пошлины и другие льготы.

Самые большие подъемные действуют на Дальнем Востоке — 240 тыс. на переселенца и 120 тыс. на члена семьи. В первом полугодии в округ переехали 3 тыс. человек, а всего — 49 тысяч.

Но, как оказалось, с трудоустройством и у них не все гладко. Требования региональных программ переселения, касающиеся подтверждения стажа по специальности, договоренности с работодателем о готовности трудоустроить переселенца, а также ограничения для самостоятельного трудоустройства привели к росту отказов в согласовании заявлений, передавало «Амур.инфо».

В первом полугодии 2019 года отказов стало на 22% больше.

Что касается перечня Минтруда и упрощенного получения гражданства, по этой категории могли бы пройти те, кто не попал в программу, или те, кто уже живет в России, отметила Флоринская.

«Но, видимо, их не так много, либо они вообще не хотят получать гражданство. Они хотели бы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, чтобы работать без ограничений», — пояснила эксперт.

Поэтому такая мера по привлечению рабочей силы как упрощенное гражданство для специалистов не работает, отметила она. К тому же, чтобы это работало, нужно обязательно официально устроиться по этой специальности.

Флоринская напомнила, что мигранты вынуждены покупать патенты на осуществление трудовой деятельности. По ее словам, мигранту устроиться врачом, не будучи гражданином РФ, очень сложно.

«Я вообще не считаю, что гражданство — это панацея для рынка труда. Гражданство — это о другом, это для того, чтобы привлечь людей. А если мы хотим решить вопрос кадров, то это делается другими способами, а не через гражданство.

Например, через долгосрочные статусы. Если бы для категории квалифицированных специалистов облегчили получение статуса, чтобы им не надо было покупать патент, например, они могли бы получать вид на жительство согласно своей специальности, то это бы быстрее сработало», — подвела итог Флоринская.

В Минтруде же, напротив, перечнем профессий пытаются решить именно вопрос нехватки кадров.

«С учетом необходимости привлечения соответствующих квалифицированных специалистов из-за рубежа… планируется актуализировать перечень профессий иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке», — сказали «Газете.Ru» в ведомстве.

Там обещают подрегулировать список, если иностранцы станут массово претендовать рабочие места граждан России.

Кстати, по упрощенной процедуре может получить гражданство и инвестор. Доля вклада в уставный капитал российского юридического лица должна быть не менее 10% непрерывно не менее трех лет. При этом размер уставного капитала должен составлять не менее 100 миллионов рублей. В 2017 и 2018 годах таких не было.

В 2019 году инвестор, ради которого работает закон, нашелся! Это гражданин Украины, получивший гражданство по упрощенной процедуре в Ростовской области.

В Европе тоже активно привлекают иностранных специалистов. В 2020 году в Германии вступает в силу закон с новыми условиями для привлечения квалифицированной рабочей силы. Документ устраняет преимущество граждан ЕС при трудоустройстве. В перечне востребованных профессий 62 специальности, включая строителей, сварщиков, врачей и сиделок. При этом обязательно знание немецкого языка.

В настоящий момент в Германии не хватает 1,2 млн специалистов. Дефицит рабочей силы существует в строительной отрасли и в сфере медицинского обслуживания, в частности, это касается ухода за больными и пожилыми людьми, писало издание DW.

Согласно исследованию Финуниверситета , интерес к трудовой миграции в Россию из стран бывшего СССР остается высоким. На ближайший год основными поставщиками трудовых мигрантов останутся Украина (на нее придется 30% трудовых мигрантов), Белоруссия (26%), Казахстан (15%) и Узбекистан (9%).

При этом число жителей стран СНГ, заинтересованных в работе в РФ, в первой половине 2019 года снизилось на 13-15%.

Это связано в том числе с действиями стран Центральной и Западной Европы — политика по привлечению трудовых мигрантов становится все более активной, поэтому интерес к России падает, указано в исследовании.