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Певцов «выбрал» преемника Захарова 

Рамблер 29 минут назад
Певцов «выбрал» преемника Захарова
Фото: РИА Новости
Дочь Марка Захарова Александра могла бы стать художественным руководителем театра «Ленком». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Дмитрий Певцов.
В 1973-2019 годах худруком «Ленкома» был Марк Захаров. В конце сентября он, как сообщал «Рамблер», умер на 86-м году жизни. Несколько дней спустя эту должность занял директор театра Марк Варшавер.
В ходе вчерашней пресс-конференции Дмитрий Певцов, актер «Ленкома» на протяжении 28 лет, назвал Варшавера гением и призвал руководителей всех остальных театров Москвы у него учиться.
«Радость, что есть у актеров ("Ленкома". — Прим. ред.) за кулисами, не снилась ни одному московскому театру», — заявил он.
При этом, по мнению артиста, в театр должно вернуться художественное руководство, человек, который им займется, должен определять репертуарную политику, а стать таковым могла бы дочь Марка Захарова.
«Александра Марковна работает в театре больше 20 лет и имеет авторитет в коллективе», — объяснил Певцов.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Певцов , Марк Захаров
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