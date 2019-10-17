Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой , сообщает Starhit . На фото актрисы заметны последствия неудачной пластической операции.

Фотографии были сделаны на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова . На мероприятие Алентова пришла вместе с супругом Владимиром Меньшовым . Когда снимки события появились в Сети, пользователи отметили, что информация о неудачной пластике лица актрисы не оказалась просто слухами. Алентова, по мнению поклонников, стала совсем на себя не похожа.

starhit.ru

По данным издания, артистка перенесла неудачное хирургическое вмешательство в 2009 году. В результате проведённой операции часть лица потеряла мимику, были искажены форма глаз и очертания губ. СМИ сообщали, что Алентова планировала даже подать на медиков в суд, но, чем кончилось дело, до сих пор не известно, поскольку актриса произошедшее никак не комментирует.