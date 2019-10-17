Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи 

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit. На фото актрисы заметны последствия неудачной пластической операции.
Фотографии были сделаны на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова. На мероприятие Алентова пришла вместе с супругом Владимиром Меньшовым. Когда снимки события появились в Сети, пользователи отметили, что информация о неудачной пластике лица актрисы не оказалась просто слухами. Алентова, по мнению поклонников, стала совсем на себя не похожа.
starhit.ru
По данным издания, артистка перенесла неудачное хирургическое вмешательство в 2009 году. В результате проведённой операции часть лица потеряла мимику, были искажены форма глаз и очертания губ. СМИ сообщали, что Алентова планировала даже подать на медиков в суд, но, чем кончилось дело, до сих пор не известно, поскольку актриса произошедшее никак не комментирует.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram раскритиковали внешность и талант Веры Алентовой. Нелестные отзывы появились под публикацией актрисы Дарьи Поверенновой в соцсети, которая поздравила артистку с днём рождения. В итоге Повереннова закрыла комментарии под постом и в своей следующей публикации раскритиковала россиян, не умеющих «держать свое дерьмо при себе».