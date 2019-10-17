Вдова Хворостовского рассказала о его наказе

Дмитрий Хворостовский наказал своей жене воспитать детей достойными людьми. Об этом Флоранс Илли-Хворостовская сама рассказала «Дням.ру»

Певец умер в 2017 году от рака мозга и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве . На днях там открыли памятник ему. Его вдова, живущая в Лондоне, присутствовала на церемонии.

«Дням.ру» она рассказала, что нередко бывает в России — привозит детей, 16-летнего Максима и 12-летнюю Нину, к родителям Хворостовского, которые сами уже слишком стары для авиаперелетов. Флоранс добавила, что и Максим, и Нина занимаются музыкой — первый сочиняет и играет на гитаре, вторая — поет. Кроме того, Нина рисует и занимается актерским мастерством.

«Наказ Димы — воспитать их достойными людьми», — отметила Флоранс, подчеркнув, что понимает, что должна быть по этой причине сильной.