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Вдова Хворостовского рассказала о его наказе 

Рамблер 1 час назад
Вдова Хворостовского рассказала о его наказе
Фото: РИА Новости
Дмитрий Хворостовский наказал своей жене воспитать детей достойными людьми. Об этом Флоранс Илли-Хворостовская сама рассказала «Дням.ру».
Певец умер в 2017 году от рака мозга и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На днях там открыли памятник ему. Его вдова, живущая в Лондоне, присутствовала на церемонии.
«Дням.ру» она рассказала, что нередко бывает в России — привозит детей, 16-летнего Максима и 12-летнюю Нину, к родителям Хворостовского, которые сами уже слишком стары для авиаперелетов. Флоранс добавила, что и Максим, и Нина занимаются музыкой — первый сочиняет и играет на гитаре, вторая — поет. Кроме того, Нина рисует и занимается актерским мастерством.
«Наказ Димы — воспитать их достойными людьми», — отметила Флоранс, подчеркнув, что понимает, что должна быть по этой причине сильной.
Также она рассказала, что после кончины мужа продолжает задуманные им проекты. Она привела в пример устройство благотворительных концертов и анонсировала тот, что состоится 21 октября в Московской консерватории. В нем поучаствуют такие звезды оперы, как Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков и Юсиф Эйвазов. Вырученные деньги пойдут в «Русфонд», а оттуда — на помощь больным детям.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
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Общество , Анна Нетребко , Дмитрий Хворостовский , Ильдар Абдразаков , Юсиф Эйвазов , Москва
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