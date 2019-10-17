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Путин поддержал идею создать студию ВГИК на форуме «Таврида» 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Путин поддержал идею создать студию ВГИК на форуме «Таврида»
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания студии ВГИК на площадке форума «Таврида» в Крыму, передает ТАСС.
В ходе встречи со студентами и преподавателями вуза Путин назвал проект хорошей идеей, однако отметил необходимость проработки стоимости проекта.
«Вопрос, конечно, в удорожании этого проекта. Это уже не просто строение какое-то, но оборудование и прочее. Но в целом, конечно, это, видимо, идея хорошая», — заявил президент.
Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. К 2022 году планируется завершить строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция "Таврида"» в Судаке, в котором мероприятия форума будут проводиться круглый год.
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Общество , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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