Путин поддержал идею создать студию ВГИК на форуме «Таврида»

В ходе встречи со студентами и преподавателями вуза Путин назвал проект хорошей идеей, однако отметил необходимость проработки стоимости проекта.

«Вопрос, конечно, в удорожании этого проекта. Это уже не просто строение какое-то, но оборудование и прочее. Но в целом, конечно, это, видимо, идея хорошая», — заявил президент.

Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. К 2022 году планируется завершить строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция "Таврида"» в Судаке, в котором мероприятия форума будут проводиться круглый год.