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Российских пенсионеров поманили бесплатным гробом и крестом 

Lenta.ru 1 час назад
Российских пенсионеров поманили бесплатным гробом
Фото: РИА Новости
Рекламу похоронных услуг, обещавшую российским пенсионерам «гроб и крест бесплатно», признали неэтичной. Решение приняло омское управление Федеральной антимонопольной службы, сообщается на сайте ведомства.
Реклама размещалась в бесплатном печатном издании Омска. Помимо бесплатного гроба для пенсионеров, в ней обещался бесплатный почетный караул для участников Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы и тружеников тыла.
На рекламу пожаловался местный житель. Его возмутили не формулировки, а использованная фотография молодого человека в военной форме. По мнению заявителя, выбранная картинка неэтична, так как «порочит честь и доблесть российской армии и военных».
Большинство экспертов совета по рекламе при местном управлении ФАС решили, что использование в рекламе похорон образа военного, лицо которого можно идентифицировать, неприемлемо. В отношении рекламодателя возбудят дело об административном правонарушении.
В июне стало известно об объявлении, по которому предлагалось купить подержанный гроб. Это привело в замешательство пользователей сети. За гроб предлагалось заплатить 12 тысяч южноафриканских рэндов (около 52 тысяч рублей).
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Комментарии
Общество , ФАС , Омск
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