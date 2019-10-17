Российских пенсионеров поманили бесплатным гробом и крестом

Рекламу похоронных услуг, обещавшую российским пенсионерам «гроб и крест бесплатно», признали неэтичной. Решение приняло омское управление Федеральной антимонопольной службы , сообщается на сайте ведомства.

Реклама размещалась в бесплатном печатном издании Омска . Помимо бесплатного гроба для пенсионеров, в ней обещался бесплатный почетный караул для участников Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы и тружеников тыла.

На рекламу пожаловался местный житель. Его возмутили не формулировки, а использованная фотография молодого человека в военной форме. По мнению заявителя, выбранная картинка неэтична, так как «порочит честь и доблесть российской армии и военных».

Большинство экспертов совета по рекламе при местном управлении ФАС решили, что использование в рекламе похорон образа военного, лицо которого можно идентифицировать, неприемлемо. В отношении рекламодателя возбудят дело об административном правонарушении.

В июне стало известно об объявлении, по которому предлагалось купить подержанный гроб. Это привело в замешательство пользователей сети. За гроб предлагалось заплатить 12 тысяч южноафриканских рэндов (около 52 тысяч рублей).