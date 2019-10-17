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В Татарстане хотят дать улице имя Путина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В России появится улица имени Путина
Фото: Kremlin.ru
Петицию о переименовании улицы в центре столицы Татарстана запустили на специальной платформе в интернете.
Инициаторы предлагают дать новое имя улице Театральная.
В петиции отмечается, что несправедливо, что в Казани есть улица в честь Нурсултана Назарбаева, но нет места, увековечивающего имя российского президента. Автор петиции подчеркивает, что его выбор пал на улицу Театральную, так как она не носит имя выдающейся личности, и ее переименование никого не оскорбит.
Как пояснили в аппарате главы республики, они не исключают, что улице в столице Татарстана могут присвоить имя президента РФ.
«Когда принимаются подобные решения, Рустам Нургалиевич всегда ориентируется на одно: инициатива должна исходить от людей. Давайте посмотрим, во что вырастет эта петиция», — уточнил замначальника пресс-службы главы региона Лилия Галимова.
Петиция поступит президенту Татарстана Минниханову, отмечает«Коммерсант».
Как сообщалось ранее, жители Кировской областине хотят переименовывать улицы. В Слободском прошел митинг, участники которого высказались против смены названий, данных в советское время.
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Комментарии2
Общество , Нурсултан Назарбаев , Лилия Галимова , Казань , Республика Татарстан
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