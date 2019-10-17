В России появится улица имени Путина

В Татарстане хотят дать улице имя Путина

Петицию о переименовании улицы в центре столицы Татарстана запустили на специальной платформе в интернете.

Инициаторы предлагают дать новое имя улице Театральная.

В петиции отмечается, что несправедливо, что в Казани есть улица в честь Нурсултана Назарбаева , но нет места, увековечивающего имя российского президента. Автор петиции подчеркивает, что его выбор пал на улицу Театральную, так как она не носит имя выдающейся личности, и ее переименование никого не оскорбит.

Как пояснили в аппарате главы республики, они не исключают, что улице в столице Татарстана могут присвоить имя президента РФ.

«Когда принимаются подобные решения, Рустам Нургалиевич всегда ориентируется на одно: инициатива должна исходить от людей. Давайте посмотрим, во что вырастет эта петиция», — уточнил замначальника пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Петиция поступит президенту Татарстана Минниханову, отмечает«Коммерсант».

Как сообщалось ранее, жители Кировской областине хотят переименовывать улицы. В Слободском прошел митинг, участники которого высказались против смены названий, данных в советское время.