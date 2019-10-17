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Путин назвал работу сотрудников ВГИКа «мягкой силой» России 

Rambler News Service + ещё 7 1 час назад
«Мягкая сила»: Путин оценил работу сотрудников ВГИКа
Фото: РИА Новости
С учетом качества образования Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИКа), работа сотрудников института за рубежом является «мягкой силой» России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа.
«Что тоже немаловажно — это то, что ваши специалисты работают как у нас в стране, так и за рубежом; вы обучаете студентов из-за рубежа. И это всё, с учетом качества образования ВГИКа, является такой серьезной, как сейчас модно говорить, мягкой силой российской», — приводит его слова «РИА Новости».
Президент также отметил, за прошедшее столетие ВГИК стал «очень значимой частью нашего культурного ландшафта», добавив, что через этот институт прошли многие знаковые и любимые гражданами России режиссёры, актеры, сценаристы, аниматоры и операторы. Путин поздравил коллектив вуза с юбилеем и пожелал дальнейших творческих успехов.
ВГИК основан 1 сентября 1919 года как Государственная школа кинематографии. Позднее, в советское время институт преобразован во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Постановлением Совета Министров СССР от 5 февраля 1986 года Институту присвоено имя С. А. Герасимова.
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Общество , Владимир Путин , РИА Новости
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