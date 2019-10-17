«Лидеры России» призвали женщин активнее участвовать в конкурсе

Финалистка и победительница «Лидеров России» Марина Шевченко и Светлана Костикова рассказали о жизни после конкурса на встрече в Москве

Шевченко — финалистка «Лидеров России» 2017-2018 годов, Костикова — победительница конкурса 2018-2019 годов.

В столице они при поддержке клуба «Эльбрус» и президентской платформы « Россия — страна возможностей» провели встречу на тему «Как изменилась моя жизнь после конкурса». Она прошла в рамках проекта «Женское лидерство» и была открытой.

«Женское лидерство» — проект Светланы Костиковой. В сентябре она презентовала его в Совете федерации . На встрече в Москве она назвала его целью демонстрацию историй женского успеха для слома шаблона, из-за которого женщин среди высшего руководства лишь 20%.

«Конкурс "Лидеры России" будет идти уже третий год. По итогам первых двух лет мы наблюдаем картину в финале, что девушек только 13%. Мне кажется, что это достаточно низкий процент. Хотелось бы, чтобы девушек на конкурсе стало больше. Почему это важно для страны, ее экономики? Было несколько исследований, в рамках которых было показано, что команды, которые включают мужчин и женщин, управляют, эффективнее, чем сугубо мужские. Также была собрана статистика по двум тысячам организаций, где прибыльность компании с разноплановым составом директоров выше на 10-15%. Поэтому в потенциале, если женщин в наших управленческих командах будет больше, это может принести "профит" для экономики. Но для того, чтобы они туда пробивались, нужно давать возможность социального лифта, и конкурс — это тот инструмент, с помощью которого можно реализовать все свои амбиции», — заявила Костикова.

В свою очередь, победительница первого сезона «Лидеров России» Екатерина Вебер, одна из участниц московской встречи, отметила, что «Женское лидерство» — про принятие решений и совершение новых шагов, отсутствие стеснения и переживаний при подаче заявки на участие в конкурсе «Лидеры России».

«В проекте "Женское лидерство" мы стараемся фокусироваться на историях успеха, чтобы женщины, которые победили в конкурсе или дошли до финала, рассказали, как им удается совмещать в своей жизни карьерную траекторию, семью, детей, проекты, хобби, заботу о родителях. Такие встречи с преуспевающими девушками очень вдохновляют», — сообщила Вебер.

На встрече Светлана Костикова анонсировала регулярные лекции с победительницами первого и второго сезонов «Лидеров России», которые намерена проводить в рамках своего проекта после старта третьего сезона конкурса. Кроме того, она рассказала о намерении масштабировать проект при поддержке клуба «Эльбрус», в том числе за счет проведения ежемесячных встреч с успешными женщинами.