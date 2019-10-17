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«Лидеры России» призвали женщин активнее участвовать в конкурсе 

Рамблер 58 минут назад
«Лидеры России» призвали женщин активнее участвовать в конкурсе
Фото: пресс-служба
Финалистка и победительница «Лидеров России» Марина Шевченко и Светлана Костикова рассказали о жизни после конкурса на встрече в Москве.
Шевченко — финалистка «Лидеров России» 2017-2018 годов, Костикова — победительница конкурса 2018-2019 годов.
В столице они при поддержке клуба «Эльбрус» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» провели встречу на тему «Как изменилась моя жизнь после конкурса». Она прошла в рамках проекта «Женское лидерство» и была открытой.
«Женское лидерство» — проект Светланы Костиковой. В сентябре она презентовала его в Совете федерации. На встрече в Москве она назвала его целью демонстрацию историй женского успеха для слома шаблона, из-за которого женщин среди высшего руководства лишь 20%.
«Конкурс "Лидеры России" будет идти уже третий год. По итогам первых двух лет мы наблюдаем картину в финале, что девушек только 13%. Мне кажется, что это достаточно низкий процент. Хотелось бы, чтобы девушек на конкурсе стало больше. Почему это важно для страны, ее экономики? Было несколько исследований, в рамках которых было показано, что команды, которые включают мужчин и женщин, управляют, эффективнее, чем сугубо мужские. Также была собрана статистика по двум тысячам организаций, где прибыльность компании с разноплановым составом директоров выше на 10-15%. Поэтому в потенциале, если женщин в наших управленческих командах будет больше, это может принести "профит" для экономики. Но для того, чтобы они туда пробивались, нужно давать возможность социального лифта, и конкурс — это тот инструмент, с помощью которого можно реализовать все свои амбиции», — заявила Костикова.
В свою очередь, победительница первого сезона «Лидеров России» Екатерина Вебер, одна из участниц московской встречи, отметила, что «Женское лидерство» — про принятие решений и совершение новых шагов, отсутствие стеснения и переживаний при подаче заявки на участие в конкурсе «Лидеры России».
«В проекте "Женское лидерство" мы стараемся фокусироваться на историях успеха, чтобы женщины, которые победили в конкурсе или дошли до финала, рассказали, как им удается совмещать в своей жизни карьерную траекторию, семью, детей, проекты, хобби, заботу о родителях. Такие встречи с преуспевающими девушками очень вдохновляют», — сообщила Вебер.
На встрече Светлана Костикова анонсировала регулярные лекции с победительницами первого и второго сезонов «Лидеров России», которые намерена проводить в рамках своего проекта после старта третьего сезона конкурса. Кроме того, она рассказала о намерении масштабировать проект при поддержке клуба «Эльбрус», в том числе за счет проведения ежемесячных встреч с успешными женщинами.
«Проект "Женское лидерство" реализуется в рамках клуба "Эльбрус" — это неформальное сообщество победителей первого и второго сезонов конкурса "Лидеры России". Миссия "Женского лидерства" в том, чтобы увеличить количество женщин, которые принимают участие в конкурсе. Мы свято верим в то, что женщины должны быть на лидирующих позициях в компаниях, потому что это другой взгляд, забота, более гибкие подходы. Женщина в бизнесе, государственной политике — это очень важное явление», — прокомментировала победительница конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Татьяна Дьяконова.
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Комментарии
Общество , Марина Шевченко , Совет Федерации , Москва
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