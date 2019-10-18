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В Петербурге пройдет выставка кошек с участием «предсказателя» Ахилла 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
На выставке кошек покажут «предсказателя» Ахилла
Фото: РИА Новости
Выставка «Мир кошек» с участием кота Ахилла, который «предсказывал» результаты матчей Чемпионата мира по футболу — 2018, состоится в Санкт-Петербурге в эти выходные, сообщило издание Nation News.
В общей сложности посетители выставки смогут увидеть около 1 тыс. кошек, а также рысь, гиену, сервала, леопарда и саванну — гибрид сервала и бенгальской кошки.
Помимо этого, посетители смогут поучаствовать в аукционе, на котором представят когтеточку Ахилла. Ее начальная стоимость составит 19,6 тыс. руб. Вырученные средства направят на то, чтобы найти животным хозяев.
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