Госслужащим разрешат работать удаленно

Мособлдума приняла закон о праве госслужащих работать удаленно

Депутаты Мособлдумы приняли закон, позволяющий государственным гражданским служащим, замещающие ведущие, старшие и младшие должности, заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей. Такое решение принято в ходе заседания регионального парламента.

Согласно закону, порядок осуществления такой работы определяется служебным распорядком госоргана и должностным регламентом служащего.

Также уточняется, что для сотрудника, работающего удаленно, не предусмотрена денежная выплата на проезд по территории Москвы и Московской области.