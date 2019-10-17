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Мособлдума приняла закон о праве госслужащих работать удаленно 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Госслужащим разрешат работать удаленно
Фото: РИА Новости
Депутаты Мособлдумы приняли закон, позволяющий государственным гражданским служащим, замещающие ведущие, старшие и младшие должности, заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей. Такое решение принято в ходе заседания регионального парламента.
Согласно закону, порядок осуществления такой работы определяется служебным распорядком госоргана и должностным регламентом служащего.
Также уточняется, что для сотрудника, работающего удаленно, не предусмотрена денежная выплата на проезд по территории Москвы и Московской области.
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