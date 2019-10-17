Стало известно отношение россиян к самосуду

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась мнением россиян на тему того, что они думают о самосуде.

65% проголосовавших одобряют такую процедуру, поскольку считают, что порой это просто необходимо (особенно тогда, когда власти не принимают никаких мер в отношении преступников).

20% опрошенных уверены в том, что самосуд — это своего рода преступление, поэтому они выступают против него.

15% россиян также выступают против самосуда, но объяснили они это так: «Наказывать должны власти».

Всего в опросе приняли участие 5962 человека.

Четверо жителей Архангельска привязали пятого к столбу, заподозрив в кражах и домогательствах к женщинам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Мужчины 26-37 лет заподозрили 35-летнего потерпевшего в хищениях имущества и противозаконных действиях в отношении женщин вечером 13 октября.

Тогда же они прибыли к месту его жительства, пригрозили монтировкой, вынудили покинуть квартиру, нанесли удары руками и ногами по голове и телу, поместили в багажник автомобиля, привезли на улицу Мира и буксировочным тросом привязали к столбу линии электропередачи.