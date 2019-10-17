Как работает «мафия нищих» в Москве

Новые способы разжалобить людей изобретают просители милостыни. По улицам столицы ходят хорошо одетые люди и просят деньги у прохожих. Они рассказывают людям, что приехали в гости в Москву , заснули на вокзале и их обокрали.

О новом способе попрошайничества в беседе с News.ru рассказал президент фонда «Предание» Владимир Берхин:

Часто такие люди ходят парами: мальчик и девочка. Они давят не на жалость, а на социальную близость — сегодня не повезло нам, а завтра может не повезти вам. Многие ведутся, у этих попрошаек хорошо «подвешен язык» и они рассказывают трогательные истории: например, в Липецке их ждёт старая бабушка, которую некому кормить.

Существует «мода» на определённый вид попрошайничества в России , отмечает Владимир Берхин. Так нищих, изображающих из себя, ветеранов войны, в последнее время стало меньше. Также спала волна «украинских беженцев», массово разгуливающих по электричкам в 2014-2015 годах. А вот матерей, якобы просящих деньги на лечение больных детей, стало больше.

Людей, действительно попавших в сложную ситуацию, среди попрошаек — ничтожный процент. Основная масса — это так называемые «профессиональные нищие», говорит Владимир Берхин.

Сергей Булкин/News.ru

Люди зарабатывают на попрошайничестве неплохие деньги. По оценкам Владимира Берхина, доход столичных попрошаек может доходить до 5 тысяч рублей в день. Столько получает в Москве человек, занимающий руководящую должность.

Для многих «нищенство» стало профессией, в которой они достигли настоящих высот. Все, что нужно — немного актёрской игры и поддельные документы.

Помню, в 90-е годы в районе Белорусского вокзала прогуливался человек и говорил, что зовут его Толик. Утверждал, что только освободился из мест заключения и не может найти работу. Поэтому просил денег. Через пару лет я встретил опять его же. Теперь он изображал из себя дальнобойщика, у которого украли деньги и угнали автомобиль. Показывал даже для наглядности загранпаспорт с кучей виз. Профессиональный мошенник, который этим занимается, легко придумывает разные истории, — рассказал Владимир Берхин.

Таких как Толик сейчас меньшинство. Им сложно выжить, потому что основные «хлебные места» заняты наёмными работниками так называемой «нищенской мафии».

Люди без чести, совести и принципов находят бедных и обездоленных граждан. Им предлагают хорошую работу и под этим предлогом увозят куда-то, где отбирают документы, бьют, калечат, иногда ампутируют конечности. После чего отправляют «на работу». Днём человек просит деньги, вечером его увозят в ночлежку, где он получает нехитрую еду и водку. Человека такая жизнь «затягивает» и он не может из неё выбраться, — рассказывает Владимир Берхин.

Свободными от авторитетов попрошайками, как ни странно, являются цыгане. Выпрашивать у прохожих деньги они начинают по собственной инициативе. Бароны редко заставляют своих подопечных просить подаяние, об этом News.ru сообщила специалист, занимающаяся проблемами цыган.

Дина Кабулова, правозащитница:

Попрошайничеством цыгане занимаются потому, что у них нет другого выбора. Они бы и рады заниматься чем-то другим, но не могут. Цыганам отказывают в работе, включаются стереотипы, например, что цыгане начнут воровать. У них просто нет другого источника дохода.

Согласно результатам недавнего опроса аналитического центра НАФИ, почти 60% россиян в 2019 году жертвовали деньги нуждающимся. При этом около 60% делали это, помогая просящим на улице или в транспорте.

Эксперты советуют: если вы хотите помочь нуждающимся, то лучше обратиться в крупный благотворительный фонд. Тысячи больных ждут материальной помощи ежедневно. Председатель благотворительного фонда «Спаси жизнь». Юлия Ромейко в беседе с News.ru привела пример, как в течение нескольких месяцев им не удавалось собрать около полумиллиона рублей на эндопротез 13-летнему мальчику, больному саркомой кости. Всё это время ребенок страдал от сильных болей и не мог ходить. Подростку повезло, нашёлся анонимный спонсор, который оплатил лечение. Но многие больные умирают, так и не получив денег.