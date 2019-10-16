Росавиация опровергла восстановление полетов в Грузию

По его словам, как только снимут ограничение на полёты в Грузию, авиакомпания «Сибирь» сможет воспользоваться этим правом.
Ранее СМИ сообщили о том, что Москва восстановила авиасообщение с Тбилиси. В частности, якобы авиакомпании «Сибирь» разрешили летать в Кутаиси. Издание Lenta.ru ссылалась на приказ Росавиации, опубликованный на сайте ведомства.
Россия приостановила полёты в Грузию с 8 июля по указу Владимира Путина. Такие меры были приняты после массовых протестов в Тбилиси, поводом для которых стал инцидент в парламенте Грузии с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который сел в кресло спикера.